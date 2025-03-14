Зеленський пояснив, від чого залежить припинення вогню з Росією

Глава держави наголосив, що зустріч у Саудівській Аравії була найкращою за останні кілька місяців для української та американської команд.

"Це була абсолютно конструктивна розмова, з повагою. Це була зустріч стратегічних партнерів. Я хотів би продовження в тому ж напрямку", - додав він.

За словами Зеленського, склад обох переговорних команд необхідно зберегти, щоб дійти до припинення вогню і дотиснути росіян.

Президент нагадав, що Україна вже зробила перший крок для перемир'я. І тепер необхідно змусити росіян піти на припинення вогню.

"Президент Трамп говорить про те, що він вважає найголовнішим припинення вогню для закінчення війни. Він це декларує. Дуже багато людей загинуло. Він хоче припинити загибель людей. Сьогодні це залежить від його тиску і від бажання Путіна. Ми своє бажання вже продемонстрували", - додав він.