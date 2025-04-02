Зеленский объяснил, что заставит Россию согласиться на полное перемирие

Россия может согласиться на полное прекращение огня с Украиной без дополнительных условий. Но для этого необходимо давление со стороны США.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента Украины.
"Украина продемонстрировала - и все это подчеркивают - готовность к полному и безусловному прекращению огня. Мы не ставим каких-либо условий, и россияне не имеют права ставить какие-либо условия", - подчеркнул глава государства на встрече с представителями бизнеса Днепропетровской области.
Он обратил внимание, что Украина выступает против снятия санкций с России для прекращения огня. И такую позицию поддерживают страны Евросоюза.
По словам Зеленского, Россия "уклоняется от перемирия", поскольку она хочет достичь определенных успехов на фронте. Свидетельством этого являются планы врага провести наступление на Сумском, Харьковском и Запорожском направлениях. Реализовать свои намерения врагу не удалось.
"Я думаю, что усиленное давление и диалог американцев с ними приведет все равно к прекращению огня", - считает президент.
Напомним, украинские и американские чиновники на встрече в Саудовской Аравии в марте обсуждали инициативу о полном прекращении огня между Украиной и Россией на 30 дней. Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что страна согласна на такой шаг.
При этом российский диктатор Владимир Путин заявил, что он якобы поддерживает такое предложение США, но есть "нюансы", которые его "беспокоят". В частности, глава Кремля начал требовать, чтобы на время перемирия Украине перестали предоставлять военную помощь.
Уже вчера, 1 апреля, заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков и вовсе отверг мирные инициативы США. Он пожаловался, что они якобы не предусматривают решение "проблем" России.
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