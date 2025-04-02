Зеленський пояснив, що змусить Росію погодитися на повне перемир'я

"Україна продемонструвала - і всі це підкреслюють - готовність до повного і безумовного припинення вогню. Ми не ставимо якихось умов, і росіяни не мають права ставити будь-які умови", - наголосив глава держави на зустрічі з представниками бізнесу Дніпропетровської області.

Він звернув увагу, що Україна виступає проти зняття санкцій з Росії для припинення вогню. І таку позицію підтримують країни Євросоюзу.

За словами Зеленського, Росія "ухиляється від перемир'я", оскільки вона хоче досягти певних успіхів на фронті. Свідченням цього є плани ворога провести наступ на Сумському, Харківському та Запорізькому напрямках. Реалізувати свої наміри ворогу не вдалося.

"Я думаю, що посилений тиск і діалог американців з ними призведе все одно до припинення вогню", - вважає президент.