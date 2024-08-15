У Зеленского объяснили, зачем Украине ратифицировать Римский статут

В Украине планируют ратифицировать Римский статут Международного уголовного суда. Это необходимо для наказания российских преступников и не только.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя руководителя Офиса президента Украины Ирину Мудрую в Facebook .

По словам Мудрой, членство Украины в Международном уголовном суде необходимо по нескольким причинам.

Наказание российских преступников

Чиновница объяснила, что участие Украины в МУС позволит увеличить эффективность работы суда по привлечению к ответственности за преступления, которые совершают военные РФ.

"Фактически мы будем приобщены к работе ключевого мирового органа правосудия и будем иметь возможность влиять на приоритизацию нашего вопроса в нем", - добавила она.

Мудрая напомнила, что МУС выдал шесть ордеров на арест российских преступников, в том числе диктатора Владимира Путина, но участие Украины в работе суда позволит открыть новые дела.

Отстаивание интересов Украины в МУС

Заместитель руководителя ОП рассказала, что ратификация Римского статута позволит Украине:

участвовать в Ассамблее государств-участников МКС и формировать политику МКС;

выдвигать своего кандидата на должность судьи;

утверждать распределение бюджета МКС в целях обеспечения надлежащего расследования российских преступлений в Украине;

участвовать в выборах судей и других выборных лиц (в частности, прокурора МКС), влиять на разработку изменений в Римский статут, что является ключевым в вопросе защиты украинских военных.

Евроинтеграция Украины

Мудрая напомнила, что согласно Соглашению об ассоциации с ЕС, Украина обязана ратифицировать Римский статут. Также это одно из условий вступления страны в блок.

При этом часть двусторонних соглашений по безопасности, которые Украина подписала со странами-партнерами, также содержат положение о ратификации Римского статута.

Компенсация украинцам, которые пострадали от преступлений россиян

Как отметила чиновница, полное участие Украины в МУС позволит упростить доступ украинцев к специальному Целевому фонду МУС для пострадавших в результате преступлений россиян. Также это повысит шансы украинцев, которые пострадали от российских преступлений, получить компенсации.

Защита украинских военных

Мудрая подчеркнула, что ратификация Римского статута не означает, что появится риск привлечения к ответственности украинских военных.

"Украина ратифицирует Римский статут с заявлением по ст.124 Римского статута, согласно которому МКС не будет иметь юрисдикции по ст. 8 (военные преступления) в отношении граждан Украины в течение 7 лет после ратификации", - объяснила она.