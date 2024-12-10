Зеленский объяснил, какие "гарантии безопасности" закроют небо Украины и речь не о НАТО

Как передает корреспондент РБК-Украина , об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на встрече с главой группы социалистов и демократов в Европарламенте Иратхе Перес Гарсиа.

Он напомнил, что сегодня российские оккупанты в очередной раз ударили по украинской гражданской инфраструктуре, по мирным жителям в Запорожье. Также враг попал по автомобилю Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

"Главные гарантии безопасности на сегодня для нас если мы говорим не о стратегии, а о тактике, о том, что сейчас сохранит жизнь украинцам, это безусловно системы ПВО" - добавил глава государства.

По словам Зеленского, все партнеры понимают, что 10-12 дополнительных систем Patriot для Украины обеспечат сохранение жизней и сделают войну для российского диктатора Владимира Путина бессодержательной. Тогда никакие КАБы и ракеты не смогут бить по гражданской инфраструктуре.

Президент отметил, что одна система Patriot стоит 1,5 млрд долларов и он не понимает, почему нельзя взять 30 млрд долларов из замороженных активов РФ и окончательно закрыть небо Украины.

"Люди будут возвращаться к нормальной жизни из-за границы тоже. Дети будут ходить повсюду в школы, университеты, экономика будет работать и тогда будет на поле боя только желание давить в РФ, но, безусловно, не будет никакого преимущества у агрессоров", - подчеркнул Зеленский.

При этом он обратил внимание, что самыми лучшими стратегическими гарантиями безопасности для Украины является членство в НАТО.

"С этим есть вопросы. Вопросы есть с некоторыми государствами и вопрос к Байдену а не к Трампу, потому что сейчас действующий президент Байден и потому с ним надо об этом говорить. Я это неоднократно говорил", - уточнил глава государства.