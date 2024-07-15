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Украине нужно 25 Patriot, чтобы полностью закрыть небо Украины, - Зеленский

Понедельник 15 июля 2024 14:50
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Украине нужно 25 Patriot, чтобы полностью закрыть небо Украины, - Зеленский Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук, Милан Лелич

Украине нужно 25 зенитных ракетных комплексов Patriot, чтобы полностью закрыть небо Украины.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию.

"Я могу вам сказать, сколько вообще нам нужно Patriot. С точки зрения структуры нашей противовоздушной обороны, чтобы полностью закрыть Украину, по мнению наших военных, нам нужно 25 Patriot. Это полностью закрытое небо Украины. Я не могу вам сказать, сколько у нас их есть, или будет", - заявил он.

Украина нуждается в системах Patriot

Зенитно-ракетный комплекс Patriot, который славится своей мощью, станет ключевым дополнением к украинской системе противовоздушной обороны. Этот комплекс способен сбивать баллистические и крылатые ракеты, а также самолеты, обеспечивая надежную защиту городов и критической инфраструктуры.

Важным шагом стало решение Высшего совета обороны Румынии от 20 июня о передаче Украине одной системы Patriot.

Кроме того, Нидерланды также планируют предоставить Украине еще одну систему Patriot. Об этом объявила министр обороны страны Кайса Оллонгрен.

На днях в Украину прибыли третья система Patriot от Германии.

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