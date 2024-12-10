Зеленський пояснив, які "гарантії безпеки" закриють небо України і мова не про НАТО

Головними гарантіями безпеки для України на короткий термін є системи протиповітряної оборони. Постачання таких систем допоможуть зберегти життя українців.

Як передає кореспондент РБК-Україна , про це президент України Володимир Зеленський заявив на зустрічі з головою групи соціалістів та демократів у Європарламенті Іратху Перес Гарсіа.

Він нагадав, що сьогодні російські окупанти вкотре вдарили по українській цивільній інфраструктурі, мирним мешканцям Запоріжжя. Також ворог влучив по автомобілю Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ).

"Головні гарантії безпеки на сьогодні для нас, якщо ми говоримо не про стратегію, а про тактику, про те, що зараз збереже життя українців, це, безумовно, системи ППО", - додав глава держави.

За словами Зеленського, всі партнери розуміють, що 10-12 додаткових систем Patriot для України забезпечать збереження життів та зроблять війну для російського диктатора Володимира Путіна беззмістовною. Тоді ніякі КАБи та ракети не зможуть бити по цивільній інфраструктурі.

Президент зазначив, що одна система Patriot коштує 1,5 млрд доларів і він не розуміє, чому не можна взяти 30 млрд доларів із заморожених активів РФ і остаточно закрити небо України.

"Люди повертатимуться до нормального життя з-за кордону теж. Діти ходитимуть всюди до шкіл, університетів, економіка працюватиме і тоді буде на полі бою лише бажання тиснути в РФ, але, безумовно, не буде жодної переваги в агресорів", - наголосив Зеленський.

При цьому він зазначив, що найкращими стратегічними гарантіями безпеки для України є членство в НАТО.

"З цим є питання. Питання є з деякими державами і питання до Байдена, а не до Трампа, тому що зараз чинний президент Байден і тому з ним треба про це говорити. Я це неодноразово говорив", - уточнив глава держави.