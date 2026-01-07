RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Венесуэла Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Зеленский объяснил, какие гарантии безопасности Украина обсуждает с партнерами

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Украина обсуждает с партнерами гарантии безопасности на земле, в небе и на море. О развертывании "ядерного зонтика" над Украиной речь не идет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского журналистам.

 

Зеленский отметил, что при обсуждении гарантий безопасности для Украины речи о развертывании ядерного щита от Британии и Франции не шло. Зато обсуждались гарантии от партнеров и США на земле, на море и в воздухе.

"Отдельный трек - ПВО, а также - усиление нашей армии, а также дополнительное финансирование для личного состава, для нас очень важна укомплектованность наших бригад. И мы говорим о некоторых лицензиях, которые нам нужны для копродукции", - отметил президент, объясняя, о чем именно говорили.

 

Напомним, что 6 января в Париже состоялась встреча Украины, США и стран "коалиции желающих". Стороны подтвердили единство по устойчивому миру и договорились о дальнейшей поддержке Киева.

Во время встречи Украина, Франция и Великобритания также подписали декларацию о создании совместной координационной группы. Это первый шаг к тому, чтобы разместить западные войска в Украине после прекращения войны.

На уровне лидеров планируется позже доработать документы по безопасности. Главные приоритеты - это гарантии безопасности и послевоенное восстановление Украины. Только после этого пройдут более широкие консультации с участием США.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийВойна в УкраинеГарантии безопасности