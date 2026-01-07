Зеленский объяснил, какие гарантии безопасности Украина обсуждает с партнерами

Зеленский отметил, что при обсуждении гарантий безопасности для Украины речи о развертывании ядерного щита от Британии и Франции не шло. Зато обсуждались гарантии от партнеров и США на земле, на море и в воздухе.

"Отдельный трек - ПВО, а также - усиление нашей армии, а также дополнительное финансирование для личного состава, для нас очень важна укомплектованность наших бригад. И мы говорим о некоторых лицензиях, которые нам нужны для копродукции", - отметил президент, объясняя, о чем именно говорили.