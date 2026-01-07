UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Венесуела Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Зеленський пояснив, які гарантії безпеки Україна обговорює з партнерами

Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Україна обговорює з партнерами гарантії безпеки на землі, в небі та на морі. Про розгортання "ядерної парасольки" над Україною не йдеться.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського журналістам.

 

Зеленський зазначив, що під час обговорення гарантій безпеки для України мови про розгортання ядерного щита від Британії та Франції не йшло. Зате обговорювались гарантії від партнерів та США на землі, на морі та у повітрі.

"Окремий трек - ППО, а також - посилення нашої армії, а також додаткове фінансування для особового складу, для нас дуже важлива укомплектованість наших бригад. І ми говоримо про деякі ліцензії, які нам потрібні для копродукції", - зазначив президент, пояснюючи, про що саме говорили.

Нагадаємо, що 6 січня в Парижі відбулася зустріч України, США та країн "коаліції охочих". Сторони підтвердили єдність щодо сталого миру та домовилися про подальшу підтримку Києва.

Під час зустрічі Україна, Франція та Велика Британія також підписали декларацію про створення спільної координаційної групи. Це перший крок до того, щоб розмістити західні війська в Україні після припинення війни.

На рівні лідерів планується пізніше доопрацювати безпекові документи. Головні пріоритети - це гарантії безпеки та післявоєнне відновлення України. Тільки після цього пройдуть ширші консультації за участі США.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийВійна в УкраїніГарантії безпеки