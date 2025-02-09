Зеленский объяснил, в чем угроза замороженного конфликта с Россией

Замороженный конфликт между Украиной и Россией лишь открывает путь к новой агрессии со стороны Кремля. Есть только один вариант этого избежать.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью для британского вещателя ITV News .

"Замороженный конфликт приведет к тому, что (российский диктатор Владимир, - ред.) Путин вернется снова со своей агрессией. Кто тогда получит премии? Кто тогда войдет в историю как победитель? Да никто. И это будет абсолютное поражение для всех", - подчеркнул Зеленский.

Он подчеркнул, что для Украины очень важно, как и для президента США Дональда Трампа не просто закончить войну.

"Ему (Трампу, - ред.) нужно сделать так, чтобы у Путина не было шансов прийти снова с войной против нас", - подытожил глава Украины.