Зеленський пояснив, в чому загроза замороженого конфлікту з Росією

Заморожений конфлікт Між Україною та Росією лише відкриває шлях до нової агресії з боку Кремля. Є лише один варіант цього уникнути.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв’ю для британського мовника ITV News .

"Заморожений конфлікт призведе до того, що (російський диктатор Володимир, - ред.) Путін повернеться знову зі своєю агресією. Хто тоді отримає премії? Хто тоді ввійде в історію як переможець? Та ніхто. І це буде абсолютна поразка для всіх", - наголосив Зеленський.

Він підкреслив, що для України дуже важливо, як і для президента США Дональда Трампа не просто закінчити війну.

"Йому (Трампу, - ред.) потрібно зробити так, щоб у Путіна не було шансів прийти знову з війною проти нас", - підсумував глава України.