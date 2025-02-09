ua en ru
Нд, 09 лютого News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Дональд Трамп Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Зеленський пояснив, в чому загроза замороженого конфлікту з Росією

Україна, Неділя 09 лютого 2025 17:52
UA EN RU
Зеленський пояснив, в чому загроза замороженого конфлікту з Росією Фото: український президент Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Каріна Левицька

Заморожений конфлікт Між Україною та Росією лише відкриває шлях до нової агресії з боку Кремля. Є лише один варіант цього уникнути.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв’ю для британського мовника ITV News.

"Заморожений конфлікт призведе до того, що (російський диктатор Володимир, - ред.) Путін повернеться знову зі своєю агресією. Хто тоді отримає премії? Хто тоді ввійде в історію як переможець? Та ніхто. І це буде абсолютна поразка для всіх", - наголосив Зеленський.

Він підкреслив, що для України дуже важливо, як і для президента США Дональда Трампа не просто закінчити війну.

"Йому (Трампу, - ред.) потрібно зробити так, щоб у Путіна не було шансів прийти знову з війною проти нас", - підсумував глава України.

Нагадаємо, що сьогодні, 9 лютого, президент США Дональд Трамп заявив, що провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним.

Американський лідер хотів спробувати домовитися з главою Кремля про припинення війни РФ з Україною.

Водночас варто зауважити, що раніше у своєму інтерв'ю український президент наголосив, що завершення війни Росії проти України можливе у 2025 році. Детальніше про те, як це бачить Зеленський, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Дональд Трамп Війна Росії проти України Окупанти
NEWS
Зеленський про завершення війни в 2025 році: для цього є всі можливості
Зеленський про завершення війни в 2025 році: для цього є всі можливості
DAILY
"Ви для РФ витратний матеріал". Як ФСБ вербують "підривників" ТЦК і що чекає на терористів
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна "Ви для РФ витратний матеріал". Як ФСБ вербують "підривників" ТЦК і що чекає на терористів