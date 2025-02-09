Зеленський пояснив, в чому загроза замороженого конфлікту з Росією
Заморожений конфлікт Між Україною та Росією лише відкриває шлях до нової агресії з боку Кремля. Є лише один варіант цього уникнути.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв’ю для британського мовника ITV News.
"Заморожений конфлікт призведе до того, що (російський диктатор Володимир, - ред.) Путін повернеться знову зі своєю агресією. Хто тоді отримає премії? Хто тоді ввійде в історію як переможець? Та ніхто. І це буде абсолютна поразка для всіх", - наголосив Зеленський.
Він підкреслив, що для України дуже важливо, як і для президента США Дональда Трампа не просто закінчити війну.
"Йому (Трампу, - ред.) потрібно зробити так, щоб у Путіна не було шансів прийти знову з війною проти нас", - підсумував глава України.
Нагадаємо, що сьогодні, 9 лютого, президент США Дональд Трамп заявив, що провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним.
Американський лідер хотів спробувати домовитися з главою Кремля про припинення війни РФ з Україною.
Водночас варто зауважити, що раніше у своєму інтерв'ю український президент наголосив, що завершення війни Росії проти України можливе у 2025 році. Детальніше про те, як це бачить Зеленський, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.
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