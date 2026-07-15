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Корецкий и нардепы обсуждали кадровый состав Кабмина с Будановым, - источник

12:41 15.07.2026 Ср
2 мин
В совещании принимали участие Юлия Свириденко и руководство парламента и "Слуги народа"
aimg Валерий Ульяненко aimg Милан Лелич
Корецкий и нардепы обсуждали кадровый состав Кабмина с Будановым, - источник Фото: Сергей Корецкий (facebook.com sergii.koretskyi.page)
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Кроме встречи Сергея Корецкого с депутатами от "Слуги народа", утром прошло еще одно закрытое совещание по формированию нового правительства.

Об этом РБК-Украина рассказал информированный источник.

По его словам, в совещании принимали участие сам Корецкий, экс-премьер Юлия Свириденко, а также руководство парламента и "Слуги народа": спикер Руслан Стефанчук, первый вице-спикер Александр Корниенко, глава фракции СН Давид Арахамия, его заместитель Андрей Мотовиловец.

Также были проведены консультации и с главой Офиса президента Кириллом Будановым.

"Там как раз и определялись по кадрам. Сейчас пошли с парламентариями говорить и с чиновниками - действующими и теми, что будут на замену", - рассказал собеседник РБК-Украина.

Что предшествовало

Напомним, сегодня Сергей Корецкий встретился с депутатами фракции "Слуга народа" в качестве кандидата на должность премьер-министра. В ходе беседы он представил свое видение работы будущего правительства и его структуры.

Как сообщила народная депутат от "Слуги народа" Ольга Василевская-Смаглюк, встреча состоялась без участия президента Владимира Зеленского. В то же время, вечером, уже при участии главы государства, планируется окончательно сформировать пакет кандидатур в новый состав Кабмина.

Согласно данным источников РБК-Украина, Корецкий является основным претендентом на пост главы правительства, хотя официального представления его кандидатуры пока не было.

Ожидается, что Верховная Рада рассмотрит вопрос назначения нового премьер-министра в четверг, 16 июля.

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