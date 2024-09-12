Зеленский объяснил, к чему приводят затягивания партнеров по дальнобойному оружию
Затягивания партнеров по снятию ограничений с Украины для использования дальнобойного оружия приводит к тому, что РФ перемещает военные объекты. Москва оттягивает цели вглубь страны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимир Зеленского на пресс-конференции с президентом Литвы Гитанасом Науседой.
"Я так считаю. Если можно применять соответствующее оружие - вы видите его результат во вражеских целях на территории временно оккупированных или на территории Российской Федерации. Я на сегодняшний день не вижу результатов действий соответствующего оружия", - сказал глава государства.
Он отметил, что встреча с госсекретарем США Энтони Блинкеном и главой МИД Британии Дэвидом Ламми была очень серьезной. По его словам, Украина была относительно дальнобойности подготовленной, убедительной и детальной.
"И это важно, что наши партнеры все эти детали знали от меня лично, воспринимали. Здесь надо быть откровенными. Затягивание процесса по использованию нами соответствующего оружия, которое до сих пор с большим дефицитом у нас, кстати. Использование его и возможности использовать его по военных целях на территории РФ, так вот затягивание этого процесса приводят к тому, что РФ занимается перемещением этих военных целей глубже на территорию РФ", - заявил Зеленский.
Президент подчеркнул, что снятие ограничений партнерами должно быть стратегией победы Украины, а не политической стратегией или решением для отвлечения внимания.
"Снимать ограничения, значит - снимать ограничения. А если предлагается или будет предложено, посмотрим, снятие ограничения на соответствующую дальность, к которой враг уже применил свои военные цели, как я сказал, то это тогда исключительно политическое решение, чтобы снять это давление от партнеров других стран и от Украины, и от журналистов на страны, которые имеют это решение, снимаются, а значит соответственно у нас есть соответствующий ресурс. Если можно использовать оружие, можно применять, как нам нужно, чтобы сбивать военные цели. Если снимается ограничение на какое-то оружие, к которому нет ракет - это не снятие ограничений", - объяснил Зеленский.
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Предыстория
Напомним, что партнеры ограничивают использование Украиной предоставленного дальнобойного оружия. В частности, США не разрешают наносить удары по военным целям, размещенным на территории России.
Украина призывает партнеров снять ограничения, поскольку уничтожение военных целей врага - это самозащита.
Вчера, 11 сентября, госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Британии Дэвид Ламми посещали Киев и встречались с президентом Владимиром Зеленским. Тема отмены ограничений была на повестке дня.
По данным Bloomberg, США требуют от Украины представить стратегию ударов по России. При этом некоторые СМИ отмечают, что Британия разрешила Украине использовать ракеты Storm Shadow для ударов вглубь РФ.
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