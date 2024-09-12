Зеленский объяснил, к чему приводят затягивания партнеров по дальнобойному оружию

"Я так считаю. Если можно применять соответствующее оружие - вы видите его результат во вражеских целях на территории временно оккупированных или на территории Российской Федерации. Я на сегодняшний день не вижу результатов действий соответствующего оружия", - сказал глава государства.

Он отметил, что встреча с госсекретарем США Энтони Блинкеном и главой МИД Британии Дэвидом Ламми была очень серьезной. По его словам, Украина была относительно дальнобойности подготовленной, убедительной и детальной.

"И это важно, что наши партнеры все эти детали знали от меня лично, воспринимали. Здесь надо быть откровенными. Затягивание процесса по использованию нами соответствующего оружия, которое до сих пор с большим дефицитом у нас, кстати. Использование его и возможности использовать его по военных целях на территории РФ, так вот затягивание этого процесса приводят к тому, что РФ занимается перемещением этих военных целей глубже на территорию РФ", - заявил Зеленский.

Президент подчеркнул, что снятие ограничений партнерами должно быть стратегией победы Украины, а не политической стратегией или решением для отвлечения внимания.

"Снимать ограничения, значит - снимать ограничения. А если предлагается или будет предложено, посмотрим, снятие ограничения на соответствующую дальность, к которой враг уже применил свои военные цели, как я сказал, то это тогда исключительно политическое решение, чтобы снять это давление от партнеров других стран и от Украины, и от журналистов на страны, которые имеют это решение, снимаются, а значит соответственно у нас есть соответствующий ресурс. Если можно использовать оружие, можно применять, как нам нужно, чтобы сбивать военные цели. Если снимается ограничение на какое-то оружие, к которому нет ракет - это не снятие ограничений", - объяснил Зеленский.

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