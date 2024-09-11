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Зеленский провел длительную и содержательную беседу с Блинкеном и Лемми

Украина, Среда 11 сентября 2024 21:59
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Зеленский провел длительную и содержательную беседу с Блинкеном и Лемми Фото: украинский президент Владимир Зеленский (x.com/ZelenskyyUa)
Автор: Карина Левицкая

Украинский президент Владимир Зеленский сегодня провел встречу с Госсекретарем США Энтони Блинкеном и министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Ламми. Разговор был содержательный и продолжительный.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента.

"Все ключевые вопросы обсудили. Важно, чтобы украинские аргументы были услышаны. Это касается и дальнобойного оружия, и обеспечения боевых бригад на фронте, и общей стратегии приближения справедливого мира", - сообщил Зеленский.

Он также отметил, что отдельное внимание уделили подготовке второго Саммита мира и соответствующих шагов, которые сделают Саммит результативным.

"Спасибо за неизменную поддержку нашей независимости, украинской обороны и защиты жизней наших людей!", - подытожил президент.

Напомним, что сегодня, 11 сентября, приехали в Киев глава МИД Британии Дэвид Лемми и его американский коллега, государственный секретарь США Энтони Блинкен.

В частности, во время встречи Блинкен объявил о выделении Украине помощи более чем на 700 миллионов долларов.

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