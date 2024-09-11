Зеленский провел длительную и содержательную беседу с Блинкеном и Лемми
Украинский президент Владимир Зеленский сегодня провел встречу с Госсекретарем США Энтони Блинкеном и министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Ламми. Разговор был содержательный и продолжительный.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента.
"Все ключевые вопросы обсудили. Важно, чтобы украинские аргументы были услышаны. Это касается и дальнобойного оружия, и обеспечения боевых бригад на фронте, и общей стратегии приближения справедливого мира", - сообщил Зеленский.
Он также отметил, что отдельное внимание уделили подготовке второго Саммита мира и соответствующих шагов, которые сделают Саммит результативным.
"Спасибо за неизменную поддержку нашей независимости, украинской обороны и защиты жизней наших людей!", - подытожил президент.
Напомним, что сегодня, 11 сентября, приехали в Киев глава МИД Британии Дэвид Лемми и его американский коллега, государственный секретарь США Энтони Блинкен.
В частности, во время встречи Блинкен объявил о выделении Украине помощи более чем на 700 миллионов долларов.
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