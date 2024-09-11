США требуют от Зеленского стратегию ударов по РФ перед снятием ограничений, - Bloomberg

Соединенные Штаты Америки хотят получить от президента Украины Владимира Зеленского детализацию стратегии ударов по России. Этот план Штаты хотят получить, прежде чем дать разрешение на удары по территории России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Как пишет Bloomberg, во время визита в Киев госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Великобритании Дэвид Ламми планировали оказать давление на Зеленского и его команду. Они хотели получить от него долгосрочный план на следующий год. По данным источников издания, партнеры Украины, прежде чем принимать решение, хотят лучше понять, чего планирует достичь Киев.

По данным Bloomberg, на этой неделе не ожидается существенных изменений в ограничениях. Однако президент Джо Байден и премьер-министр Великобритании Кейр Стармер встретятся в Вашингтоне для того, чтобы обсудить этот вопрос.

В преддверии встречи с Блинкеном и Ламми украинский президент заявил, что во время встречи с Байденом в этом месяце на Генеральной Ассамблее ООН усилит свой призыв к смягчению ограничений на поставки вооружений.

План победы Зеленского

Президент Владимир Зеленский заявил, что в сентябре представит план победы Украины Байдену, а также двум кандидатам в президенты США. Он подчеркнул, что это покажет, готовы ли союзники поддержать победу Киева или только сдерживать Путина.

Замглавы Офиса президента Михаил Подоляк выделил ключевые пункты плана, среди которых операция в Курской области, экономические и политические вопросы.

Визит Умерова в США

Недавно глава офиса президента Андрей Ермак и министр обороны Украины Рустем Умеров провели встречи с представителями администрации Джо Байдена. стремясь убедить Соединенные Штаты снять ограничения использования американского оружия для ударов по территории России.

Также Умеров заявил, что Украина уже предоставила Штатам список целей, по которым можно избивать на территории Российской Федерации.

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