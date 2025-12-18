Зеленский объяснил, подвязаны ли гарантии по модели статьи 5 НАТО под уступки

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что гарантии безопасности могут предусматривать некоторые уступки. В то же время он подчеркнул, что должно быть партнерство, а не вопрос обмена.

Как сообщает РБК-Украина , об этом Владимир Зеленский заявил во время общения с медиа в Брюсселе.

"Хочу быть честным, понимаю, куда может двигаться привлекательность тех или иных гарантий безопасности со стороны партнеров. Могут двигаться в уступки в тех или иных вопросах. Мы это понимаем", - сказал лидер страны.

Он отметил, что напрямую ему партнеры этого не говорили, но добавил, что "понимает настроение" и как будет действовать Украина.

"Должно быть партнерство. Здесь не может быть вопроса обмена, даже я не о территории, а об услугах", - подчеркнул Зеленский.