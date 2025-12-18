ua en ru
Зеленский объяснил, подвязаны ли гарантии по модели статьи 5 НАТО под уступки

Брюссель, Четверг 18 декабря 2025 16:17
Зеленский объяснил, подвязаны ли гарантии по модели статьи 5 НАТО под уступки Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что гарантии безопасности могут предусматривать некоторые уступки. В то же время он подчеркнул, что должно быть партнерство, а не вопрос обмена.

Как сообщает РБК-Украина, об этом Владимир Зеленский заявил во время общения с медиа в Брюсселе.

"Хочу быть честным, понимаю, куда может двигаться привлекательность тех или иных гарантий безопасности со стороны партнеров. Могут двигаться в уступки в тех или иных вопросах. Мы это понимаем", - сказал лидер страны.

Он отметил, что напрямую ему партнеры этого не говорили, но добавил, что "понимает настроение" и как будет действовать Украина.

"Должно быть партнерство. Здесь не может быть вопроса обмена, даже я не о территории, а об услугах", - подчеркнул Зеленский.

Мирный план США и гарантии безопасности

Напомним, 14-15 декабря в Берлине состоялись новые переговоры Украины, США и Европы по мирному плану. Стороны обсуждали много вопросов, включая самые сложные - территории и гарантии безопасности.

Согласно данным WSJ, США предлагают Украине юридически обязывающие гарантии безопасности вроде 5-й статьи НАТО, но без формального членства Украины в Альянсе. Источники говорят, что Вашингтон обещает защиту от любой агрессии, пытаясь "выйти из тупика" в переговорах.

Владимир Зеленский заявил, что Украина рассчитывает на 5 документов, часть из которых о "гарантиях безопасности" и их проголосуют в Конгрессе США. По словам Зеленского, такая договоренность уже есть.

РБК-Украина также писало, что 15 декабря Европа тоже представила свой план гарантий безопасности для Украины. Он включает 6 ключевых пунктов, которые касаются военной поддержки, механизма контроля прекращения огня, юридически обязывающих гарантий безопасности и многое другое.

