Зеленський пояснив, чи підв'язані гарантії за моделлю статті 5 НАТО під поступки

Президент України Володимир Зеленський заявив, що гарантії безпеки можуть передбачати деякі поступки. Водночас він наголосив, що має бути партнерство, а не питання обміну.

Як повідомляє РБК-Україна , про це Володимир Зеленський заявив під час спілкування з медіа у Брюсселі.

"Хочу бути чесним, розумію, куди може рухатися привабливість тих чи інших гарантій безпеки з боку партнерів. Можуть рухатися в поступки в тих чи інших питаннях. Ми це розуміємо", - сказав лідер країни.

Він зазначив, що напряму йому партнери цього не казали, але додав, що "розуміє настрій" і як буде діяти Україна.

"Має бути партнерство. Тут не може бути питання обміну, навіть я не про території, а про послуги", - підкреслив Зеленський.