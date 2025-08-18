Зеленский сообщил детали встречи с Келлогом

"Обсудили ситуацию на поле боя, наши сильные дипломатические возможности - Украины и всей Европы вместе с Америкой. Россию можно принудить к миру только благодаря силе, и президент Трамп имеет такую силу. Должны сделать все правильно, чтобы мир действительно был. Спасибо!", - рассказал Зеленский.

Он отметил, что в ночь на сегодня продолжились российские атаки против украинских городов. Среди убитых - два ребенка. Также есть десятки раненых.

"Когда речь идет о мире для кого-то одного в Европе, то речь идет обо всех в Европе. Мы готовы и в дальнейшем работать максимально продуктивно, чтобы завершить войну и надежно гарантировать безопасность. Это ключевые вещи", - подчеркнул президент.