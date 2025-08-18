Зеленський повідомив деталі зустрічі з Келлогом

Український президент Володимир Зеленський обговорив зі спецпредставником США Кітом Келлогом ситуацію на фронті та спільні дипломатичні можливості України, Європи та Америки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави держави.
"Обговорили ситуацію на полі бою, наші сильні дипломатичні можливості - України та всієї Європи разом з Америкою. Росію можна примусити до миру тільки завдяки силі, і президент Трамп має таку силу. Маємо зробити все правильно, щоб мир дійсно був. Дякую!", - розповів Зеленський.
Він зазначив, що у ніч на сьогодні продовжилися російські атаки проти українських міст. Серед убитих - дві дитини. Також є десятки поранених.
"Коли йдеться про мир для когось одного у Європі, то йдеться про всіх у Європі. Ми готові й надалі працювати максимально продуктивно, щоб завершити війну та надійно гарантувати безпеку. Це ключові речі", - наголосив президент.
Нагадаємо, в понеділок, 18 серпня, президент України Володимир Зеленський провів зустріч зі спецпредставником США з питань України та Росії Кітом Келлогом у Вашингтоні.
Зеленський зустрівся з Келлогом перед тим, як провести переговори з американським президентом Дональдом Трампом та європейськими лідерами.
Детальніше про те, що відомо про зустріч Зеленського і Трампа та що цьому передувало - читайте в матеріалі РБК-Україна.