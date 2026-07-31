Зеленский связал миграционный кризис в Европе с ударами РФ по судам

Атаки РФ по судам угрожают миру

Зеленский очертил круг тем, которые обсуждали на Ставке:

логистические вызовы,

российские удары по Одессе и области,

атаки врага по портовой инфраструктуре и морскому коридору

"Эффективное взаимодействие по зерновому экспорту, по обеспечению нормальной логистики - это вклад в глобальную продовольственную безопасность и противодействие развертыванию кризиса стоимости жизни", - отметил он.

Президент имел в виду страны и регионы, граничащие с Европой, в частности, на Ближнем Востоке и в Северной Африке.

Миграционный кризис в Европе

Зеленский отметил, что любые социальные проблемы там из-за роста цен на продовольствие будут означать новые ощутимые риски для Европы.

"Каждый такой кризис в регионах рядом с Европой провоцирует дополнительные миграционные волны. Поэтому реальное обеспечение продовольственной безопасности и защита от российского террора против аграрного сектора и морских торговых путей прямо интересует всех нас в Европе", - заверил он.

"Штурм" мигрантов в испанской Сеуте

Ранее РБК-Украина сообщало, что Сеута (автономный испанский анклав в Северной Африке) переживает самый большой миграционный кризис за последние годы. За сутки туда из Марокко нелегально въехали до 50 тысяч мигрантов, среди которых около 7 тысяч - несовершеннолетние.

Ситуация в Сеуте напряженная. Привлечены армейские подразделения для поддержания порядка.

В настоящее время подтверждена гибель по меньшей мере 27 мигрантов, пытавшихся добраться до территории Испании вплавь из Марокко.

В Италии уже заявили, что из-за миграционного кризиса в Сеуте правительство рассматривает возможность приостановки действия Шенгенского соглашения с Испанией.