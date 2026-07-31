Зеленский связал миграционный кризис в Европе с ударами РФ по судам

31 июля прошла очередная Cтавка Верховного Главнокомандующего ВСУ. Обсуждались вопросы логистического кризиса и новых миграционных волн в Европе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского в Telegram.
Зеленский очертил круг тем, которые обсуждали на Ставке:
"Эффективное взаимодействие по зерновому экспорту, по обеспечению нормальной логистики - это вклад в глобальную продовольственную безопасность и противодействие развертыванию кризиса стоимости жизни", - отметил он.
Президент имел в виду страны и регионы, граничащие с Европой, в частности, на Ближнем Востоке и в Северной Африке.
Зеленский отметил, что любые социальные проблемы там из-за роста цен на продовольствие будут означать новые ощутимые риски для Европы.
"Каждый такой кризис в регионах рядом с Европой провоцирует дополнительные миграционные волны. Поэтому реальное обеспечение продовольственной безопасности и защита от российского террора против аграрного сектора и морских торговых путей прямо интересует всех нас в Европе", - заверил он.
Ранее РБК-Украина сообщало, что Сеута (автономный испанский анклав в Северной Африке) переживает самый большой миграционный кризис за последние годы. За сутки туда из Марокко нелегально въехали до 50 тысяч мигрантов, среди которых около 7 тысяч - несовершеннолетние.
Ситуация в Сеуте напряженная. Привлечены армейские подразделения для поддержания порядка.
В настоящее время подтверждена гибель по меньшей мере 27 мигрантов, пытавшихся добраться до территории Испании вплавь из Марокко.
В Италии уже заявили, что из-за миграционного кризиса в Сеуте правительство рассматривает возможность приостановки действия Шенгенского соглашения с Испанией.
РБК-Украина писало, что украинская разведка получила данные о планах новых ударов РФ по Украине, в том числе по судам. В настоящее время готовится противодействие этим намерениям, заявил Зеленский.
Кроме того, президент Украины призвал американского лидера Дональда Трампа добиться для ВСУ разрешения использовать систему Starlink на территории России.