Зеленський пов'язав міграційну кризу в Європі з ударами РФ по суднах

Атаки РФ по суднах загрожують світу

Зеленський окреслив коло тем, які обговорювали на Ставці:

логістичні виклики,

російські удари по Одесі та області,

атаки ворога по портовій інфраструктурі та морському коридору.

"Ефективна взаємодія по зерновому експорту, по забезпеченню нормальної логістики - це внесок у глобальну продовольчу безпеку та протидію розгортанню кризи вартості життя", - зазначив він.

Президент мав на увазі країни та регіони, які межують із Європою, зокрема на Близькому Сході та у Північній Африці.

Міграційна криза в Європі

Зеленський зазначив, що будь-які соціальні негаразди там через зростання цін на продовольство означатимуть нові відчутні ризики для Європи.

"Кожна така криза в регіонах поруч із Європою провокує додаткові міграційні хвилі. Тому реальне гарантування продовольчої безпеки й захист від російського терору проти аграрного сектору та морських торговельних шляхів є прямим інтересом усіх нас у Європі", - запевнив він.

"Штурм" мігрантів в іспанській Сеуті

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Сеута (автономний іспанський анклав у Північній Африці) переживає найбільшу міграційну кризу за останні роки. За добу туди з Марокко нелегально в'їхали до 50 тисяч мігрантів, серед яких близько 7 тисяч - неповнолітні.

Ситуація в Сеуті напружена. Залучено армійські підрозділи для підтримки порядку.

Наразі підтверджено загибель щонайменше 27 мігрантів, які намагалися дістатися території Іспанії вплав з Марокко.

В Італії вже заявили, що через міграційну кризу в Сеуті уряд розглядає можливість призупинення дії Шенгенської угоди з Іспанією.