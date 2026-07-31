Население выросло на 50% за сутки: что происходит в испанской Сеуте из-за "штурма" мигрантов

Испанский город Сеута (автономный анклав в Северной Африке) переживает самый большой миграционный кризис за последние годы. За сутки из Марокко в Сеуту нелегально въехало до 50 тысяч мигрантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на El Pais .

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Ситуация в Сеуте напряженная. За последние сутки в испанский анклав могли нелегально попасть до 50 тысяч мигрантов, среди которых около 7 тысяч несовершеннолетних. Привлечены армейские подразделения для поддержания порядка.

За последние сутки в испанский анклав могли нелегально попасть до 50 тысяч мигрантов, среди которых около 7 тысяч несовершеннолетних. Привлечены армейские подразделения для поддержания порядка. Число жертв растет. В настоящее время подтверждена гибель не менее 27 мигрантов, пытавшихся добраться до территории Испании влияние из Марокко.

В настоящее время подтверждена гибель не менее 27 мигрантов, пытавшихся добраться до территории Испании влияние из Марокко. Уже есть реакция и ответные действия власти. Премьер-министр Испании Педро Санчес срочно отправился в Сеуту для оценки ситуации на месте. Полиция оцепила центр города, чтобы освободить улицы для его приезда.

Премьер-министр Испании Педро Санчес срочно отправился в Сеуту для оценки ситуации на месте. Полиция оцепила центр города, чтобы освободить улицы для его приезда. Ситуация в Мелилье. В соседнем испанском анклаве Мелилья также зафиксирована попытка прорыва границы.

В соседнем испанском анклаве Мелилья также зафиксирована попытка прорыва границы. Реакция ЕС. Финляндия и Италия уже подняли вопрос о возможном временном исключении Испании из Шенгенской зоны из-за потери контроля над внешней границей.

Что происходит в Сеуте

Как сообщается, за сутки границу Марокко с Испанией пересекли более 40 тысяч нелегальных мигрантов, а некоторые источники называют цифру, близкую к 50 тысячам, - это более 50% всего населения города (83 600 человек).

Среди мигрантов около 7 тысяч несовершеннолетних.

Тысячи людей, преимущественно молодые мужчины, переполнили улицы Сеуты и провели ночь под открытым небом. Местные жители описывают ситуацию как крайне напряженную. Привлечены армейские подразделения для поддержания порядка.

На границе с Марокко, оттуда прорвались мигранты, произошли стычки: мигранты прорвали изгороди, полиция применила слезоточивый газ и водометы.

В настоящее время подтверждена гибель не менее 27 мигрантов, пытавшихся добраться до территории Испании влияние из Марокко.

В то же время сообщается, что часть мигрантов уже начала добровольно или посредством испанских военных возвращаться обратно на территорию Марокко через пограничные пункты.

В соседнем испанском анклаве Мелилья этой же ночью зафиксирована попытка прорыва - от 300 до 400 человек смогли пересечь границу.

Реакция властей Испании

Власти Испании в срочном порядке ужесточают контроль над городом Сеута после прорыва мигрантов.

В эксклав направили военных в поддержку Гражданской гвардии, а премьер-министр Педро Санчес и глава МВД Фернандо Гранде-Марласка отправились в город.

Испанию хотят исключить из Шенгенской зоны

В Италии уже заявили, что из-за миграционного кризиса в Сеуте правительство рассматривает возможность приостановки действия Шенгенского соглашения с Испанией.

"Италия не будет сидеть сложа руки. Мы созываем соответствующие органы, и после этих встреч мы готовы вмешаться, в частности с помощью чрезвычайных мер по защите наших границ и обеспечению безопасности наших граждан, таких как приостановка действия Шенгенского соглашения с Испанией. Мы не уступим ни на дюйм в вопросе нелегальной иммиграции", - заявила премьер-министр Италии Джорджия Мелони.

Кроме того, глава МВД Финляндия призвал все страны Европы временно исключить Испанию из Шенгенской зоны из-за миграционного кризиса в Сеуте.