Россия готовит новые удары по Украине и судам, есть данные разведки, - Зеленский

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Украинская разведка получила данные о планах новых российских ударов по Украине, в частности, по судам. В настоящее время готовится противодействие этим намерениям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Владимира Зеленского.

По словам главы государства, ему доложили о российских намерениях по дальнейшим ударам по Украине. Особое внимание – возможным атакам на украинские суда. Президент сообщил, что Украина уже готовит противодействие этим планам противника. Кроме того, Украина обновила перечень запросов от Сил обороны по поводу необходимой поставки от партнеров. Об этом президент намерен говорить с лидерами стран-союзниц.