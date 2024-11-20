Зеленский пообщался с Туском: о чем говорили

20 ноября президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Польши Дональдом Туском. Есть договоренность о встрече.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы государства.
Так, Зеленский поблагодарил польский народ за солидарность с Украиной с первых дней полномасштабного вторжения и премьер-министра за его личную принципиальную реакцию на последний российский обстрел и попытки прекратить политическую изоляцию главы Кремля Владимира Путина.
Зеленский и Туск обсудили продолжение оборонного сотрудничества.
"Господин премьер-министр сообщил, что его страна готовит для передачи 45-й пакет поддержки и уже начала работу над следующим оборонным пакетом", - отметил президент.
Кроме того, Зеленский и Туск договорились провести встречу до конца текущего года.
Также Зеленский и Туск поделились ожиданиями от председательства Польши в Совете ЕС в первой половине следующего года.
"Надеюсь на поддержку Польши в переговорном процессе с ЕС по открытию первого кластера переговоров и параллельного открытия других кластеров", - добавил Зеленский.
Отдельно, по словам президента, он поблагодарил Дональда Туска за использование широких личных контактов для адвокации вступления Украины в НАТО и продолжения оборонной поддержки Украины
В начале июля президент Владимир Зеленский побывал в Варшаве. Там он провел встречу с премьер-министром Польши Дональдом Туском.
Во время встречи Украина и Польша подписали соглашение о безопасности. Кроме того, по итогам переговоров Зеленский объявил, что Украина получит новый пакет военной помощи от Польши.
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