Зеленский пообщался с Туском: о чем говорили

Так, Зеленский поблагодарил польский народ за солидарность с Украиной с первых дней полномасштабного вторжения и премьер-министра за его личную принципиальную реакцию на последний российский обстрел и попытки прекратить политическую изоляцию главы Кремля Владимира Путина.

Помощь Украине от Польши

Зеленский и Туск обсудили продолжение оборонного сотрудничества.

"Господин премьер-министр сообщил, что его страна готовит для передачи 45-й пакет поддержки и уже начала работу над следующим оборонным пакетом", - отметил президент.

Кроме того, Зеленский и Туск договорились провести встречу до конца текущего года.

Обсуждение председательства Польши в Совете ЕС

Также Зеленский и Туск поделились ожиданиями от председательства Польши в Совете ЕС в первой половине следующего года.

"Надеюсь на поддержку Польши в переговорном процессе с ЕС по открытию первого кластера переговоров и параллельного открытия других кластеров", - добавил Зеленский.

Отдельно, по словам президента, он поблагодарил Дональда Туска за использование широких личных контактов для адвокации вступления Украины в НАТО и продолжения оборонной поддержки Украины