Польща готує для України 45 пакет допомоги і працює над наступним, - Зеленський

Так, Зеленський подякував польському народу за солідарність з Україною з перших днів повномасштабного вторгнення та прем’єр-міністру за його особисту принципову реакцію на останній російський обстріл і спроби припинити політичну ізоляцію глави Кремля Володимира Путіна.

Допомога Україні від Польщі

Зеленський та Туск обговорили продовження оборонної співпраці.

"Пан прем’єр-міністр повідомив, що його країна готує для передачі 45-й пакет підтримки та вже розпочала роботу над наступним оборонним пакетом", - зазначив президент.

Крім того, Зеленський і Туск домовилися провести зустріч до кінця поточного року.

Обговорення головування Польщі в Раді ЄС

Також Зеленський та Туск поділились очікуваннями від головування Польщі в Раді ЄС у першій половині наступного року.

"Сподіваюся на підтримку Польщі в переговорному процесі з ЄС щодо відкриття першого кластера перемовин та паралельного відкриття інших кластерів", - додав Зеленський.

Окремо, за словами президента, він подякував Дональду Туску за використання широких особистих контактів для адвокації вступу України до НАТО та продовження оборонної підтримки України