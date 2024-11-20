Польща готує для України 45 пакет допомоги і працює над наступним, - Зеленський

20 листопада президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском. Є домовленість про зустріч.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави держави.
Так, Зеленський подякував польському народу за солідарність з Україною з перших днів повномасштабного вторгнення та прем’єр-міністру за його особисту принципову реакцію на останній російський обстріл і спроби припинити політичну ізоляцію глави Кремля Володимира Путіна.
Зеленський та Туск обговорили продовження оборонної співпраці.
"Пан прем’єр-міністр повідомив, що його країна готує для передачі 45-й пакет підтримки та вже розпочала роботу над наступним оборонним пакетом", - зазначив президент.
Крім того, Зеленський і Туск домовилися провести зустріч до кінця поточного року.
Також Зеленський та Туск поділились очікуваннями від головування Польщі в Раді ЄС у першій половині наступного року.
"Сподіваюся на підтримку Польщі в переговорному процесі з ЄС щодо відкриття першого кластера перемовин та паралельного відкриття інших кластерів", - додав Зеленський.
Окремо, за словами президента, він подякував Дональду Туску за використання широких особистих контактів для адвокації вступу України до НАТО та продовження оборонної підтримки України
На початку липня президент Володимир Зеленський побував у Варшаві. Там він провів зустріч із прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском.
Під час зустрічі Україна та Польща підписали угоду про безпеку. Крім того, за підсумками переговорів Зеленський оголосив, що Україна отримає новий пакет військової допомоги від Польщі.
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