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Польша предоставит Украине новый оборонный пакет, - Зеленский

Понедельник 08 июля 2024 17:48
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Польша предоставит Украине новый оборонный пакет, - Зеленский Фото: президент Владимир Зеленский (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Президент Владимир Зеленский объявил, что Украина получит новый пакет военной помощи от Польши.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Офиса президента.

По его словам, все детали сотрудничества Украины и Польши прописаны соглашению о безопасности, которое было подписано сегодня. Он также поблагодарил Польшу за готовность и дальше поддерживать нашу страну и отметил сотрудничество в контексте усиления украинского ПВО.

"Особенно мы благодарны специальным договоренностям. Это отражено в договоре безопасности и предусмотрено положением о разработке механизма по сбитию в воздушном пространстве Украины российских ракет и дронов, выпущенных в направлении Польши. Наши команды вместе с военными проработают, как быстро мы можем реализовать этот пункт" , – сказал президент.

Отметим, что по состоянию на 17.40 деталей относительно того, какую военную помощь Украина получит от Польши не объявлялось.

Гарантии безопасности

С начала года Украина уже подписала более 20 соглашений о безопасности с союзниками. Недавно были подписаны с Евросоюзом, Литвой и Эстонией.

В документах предполагается поддержка Украины в случае, если Россия решит начать повторное вторжение к вступлению украинского государства в НАТО.

В частности, сегодня Украина и Польша подписали двустороннее соглашение о гарантиях безопасности. Подробно об этом - читайте в материале РБК-Украина.

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