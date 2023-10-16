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Зеленский пообщался с премьером Канады: обсудили формулу мира и оборонное сотрудничество

Киев, Понедельник 16 октября 2023 21:23
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Зеленский пообщался с премьером Канады: обсудили формулу мира и оборонное сотрудничество Фото: президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с премьером Канады Джастином Трюдо (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Иван Носальский

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 16 октября, провел переговоры с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Одной из тем обсуждений стала формула мира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу украинского государства в Telegram.

Президент рассказал, что во время переговоров обсуждалось выполнение договоренностей, которые были согласованы во время его визита в Канаду. В частности, они касаются развития гидрогенерации и достройки музея Голодомора-геноцида.

Помимо этого стороны обсудили оборонное сотрудничество и глобальные вызовы в сфере безопасности. Глава государства поблагодарил Канаду за готовность помочь эвакуировать украинцев из Сектора Газа.

"Также благодарен Канаде за поддержку формулы мира. Пригласил представителя страны на следующую встречу советников, которая состоится в скором времени", - отметил Зеленский.

Помощь Украине от Канады

Напомним, Канада является союзником Украины с начала полномасштабного вторжения россиян. Страна регулярно предоставляет украинским солдатам военную помощь, в том числе и танки Leopard 2.

Недавно глава Минобороны Канады анонсировал новый пакет военной помощи Украине стоимостью 19 млн долларов.

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