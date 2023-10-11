Глава Минобороны Канады объявил о новом пакете помощи Украине

Министр национальной обороны Канады Билл Блэр объявил, что страна предоставит Украине новый пакет оборонной помощи на общую сумму 25 миллионов канадских долларов (около 19 миллионов долларов США).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Канады .

Сегодня, 11 октября, канадский министр принял участие в 16-м заседании Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" в Брюсселе.

Участниками мероприятия стали представители около 50 стран, которые обсудили комплексную военную помощь для удовлетворения насущных оборонных потребностей Украины, а также долгосрочных приоритетов.

Как проинформировали в Минобороны Канады, в помощь войдет зимняя одежда и оборудование. В частности:

ботинки,

термобелье,

зимние спальные мешки,

военная форма для 2000 женщин-военнослужащих ВСУ, которая будет производиться в Канаде.

Отмечается, что такой пакет финансируется за счет транша в размере 500 миллионов долларов на военную помощь Украине, объявленного премьер-министром Джастином Трюдо в июне 2023 года.

Также Блэр заявил, что Канада предоставит следующий новый пакет из инвентаря Канадских вооруженных сил (CAF):

2000 дополнительных снарядов калибра 155 мм;

дымовые боеприпасы, в том числе 955 выстрелов 155-мм артиллерийских дымовых снарядов и более 2000 выстрелов 81-мм дымовых минометов;

2260 противогазов;

277 авиационных бомб массой 1000 фунтов и взрывателей;

различные типы 76-мм морских боеприпасов.

Глава Минобороны Канады также отметил, что на прошлой неделе была доставлена ранее объявленная помощь в виде почти 8 тысяч боеприпасов 155-мм калибра, 10 000 боеприпасов 105-мм артиллерийских снарядов и около 2 миллионов патронов для стрелкового оружия калибра 7,62 мм.

"Украинцы доблестно сражаются на передовой против незаконной и неспровоцированной войны России. Сегодняшний пакет комплексной военной помощи обеспечит Украине все необходимое для продолжения борьбы за свободу, территориальную целостность и демократию. Нашим украинским друзьям - поддержка Канады непоколебима", - заявил Блэр.

Помощь для Украины от Канады

Напомним, 22 сентября премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил о предоставлении долгосрочной помощи Украине на сумму 482,6 млн долларов. Она рассчитана на три года.

Также глава канадского правительства пояснил, что часть денег будет потрачена на строительство 50 бронемашин и 50 санитарных машин.

Добавим, что в рамках этих средств страна поставит больше танков Leopard 2. Это связано с июньским обязательством Оттавы оказать помощь в техническом обслуживании и ремонте в Польше военных танков, переданных союзниками.

Кроме того, Канада направит своих инструкторов и техников для обучения украинских пилотов на истребителях F-16.