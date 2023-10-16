Зеленський поспілкувався з прем'єром Канади: обговорили формулу миру та оборонну співпрацю

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 16 жовтня, провів переговори з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо. Однією з тем обговорень стала формула миру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу української держави в Telegram .

Президент розповів, що під час перемовин було обговорено виконання домовленостей, які були погоджені під час його візиту до Канади. Зокрема, вони стосуються розвитку гідрогенерації та добудови музею Голодомору-геноциду.

Крім цього, сторони обговорили оборонну співпрацю та глобальні виклики у сфері безпеки. Глава держави подякував Канаді за готовність допомогти евакуювати українців з Сектору Газа.

"Також вдячний Канаді за підтримку формули миру. Запросив представника країни на наступну зустріч радників, яка відбудеться незабаром", - зазначив Зеленський.

Допомога Україні від Канади

Нагадаємо, Канада є союзником України від початку повномасштабного вторгнення росіян. Країна регулярно надає українським солдатам військову допомогу, у тому числі танки Leopard 2.

Нещодавно глава Міноборони Канади анонсував новий пакет військової допомоги Україні вартістю 19 млн доларів.