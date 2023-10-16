Зеленський поспілкувався з прем'єром Канади: обговорили формулу миру та оборонну співпрацю
Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 16 жовтня, провів переговори з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо. Однією з тем обговорень стала формула миру.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу української держави в Telegram.
Президент розповів, що під час перемовин було обговорено виконання домовленостей, які були погоджені під час його візиту до Канади. Зокрема, вони стосуються розвитку гідрогенерації та добудови музею Голодомору-геноциду.
Крім цього, сторони обговорили оборонну співпрацю та глобальні виклики у сфері безпеки. Глава держави подякував Канаді за готовність допомогти евакуювати українців з Сектору Газа.
"Також вдячний Канаді за підтримку формули миру. Запросив представника країни на наступну зустріч радників, яка відбудеться незабаром", - зазначив Зеленський.
Допомога Україні від Канади
Нагадаємо, Канада є союзником України від початку повномасштабного вторгнення росіян. Країна регулярно надає українським солдатам військову допомогу, у тому числі танки Leopard 2.
Нещодавно глава Міноборони Канади анонсував новий пакет військової допомоги Україні вартістю 19 млн доларів.
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