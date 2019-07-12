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Зеленський доручив МЗС та ГПУ зайнятися питанням повернення в Україну Марківа

Новини » Політика    12.07.2019 - 20:47
Зеленський доручив МЗС та ГПУ зайнятися питанням повернення в Україну Марківа
Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)

Президент також доручив українським дипломатам в Італії бути на постійному зв'язку з Маркивым

Президент України Володимир Зеленський доручив Міністерству закордонних справ (МЗС) і Генеральній прокуратурі України (ГПУ) терміново зайнятися питанням повернення в Україну колишнього нацгвардейца Віталія Марківа. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу офісу глави держави.

Як повідомляється, президент також доручив українським дипломатам в Італії бути на постійному зв'язку з Маркивым.

"Прошу забути про політичні розбіжності між новою владою і незміненими керівниками цих відомств і докласти максимум зусиль для видачі Україні колишнього бійця батальйону Нацгвардії імені Кульчицького Віталія Марківа. До того часу доручаю українським дипломатам в Італії постійно бути на зв'язку з нашим ветераном", - заявив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, суд міста Павія в Італії виніс вирок колишньому військовослужбовцю Національної гвардії Віталію Маркиву, обвинуваченого в причетності до вбивства італійського фотографа Андреа Роккелли на Донбасі в 2014 році. Італійський суд засудив українця до 24 років в'язниці.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Віталій Марков був затриманий в Італії влітку 2017 року. 6 липня 2019 року в Італії почався судовий процес у справі Марківа, якого звинувачують у причетності до вбивств італійського фотографа Андреа Роккелли і російського перекладача Андрія Миронова. Також його звинувачують у спробі вбивства французького фоторепортера Вільяма Ругелона під час військових дій в Слов'янську (Донецька область).

Крім того, в Міністерстві закордонних справ України заявили, що буде продовжувати консульсько-правову захист колишнього українського національного гвардійця Віталія Марківа. Також зараз адвокат Марківа готує апеляційну скаргу.

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