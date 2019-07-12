У МЗС розповіли про строки апеляції по справі Марківа

Фото: Віталій Марків (radiosvoboda.org)

Апеляція буде подаватися в Апеляційний суд міста Мілан

Міністерство закордонних справ України буде продовжувати консульсько-правову захист української колишнього нагвардейца Віталія Марківа. Про це в коментарі РБК-Україна повідомила речник МЗС Катерина Зеленко.

За її словами, консул України підтримує зв'язок з адвокатом і перебував на всіх судових засіданнях.

"МЗС забезпечило весь комплекс заходів консульського захисту Віталія Марківа з часу його затримання на етапі досудового слідства та під час судового розгляду справи. Ми зі свого боку забезпечуємо консульсько-правовий супровід. Консул підтримує зв'язок з адвокатом, консул перебував на всіх судових засіданнях і здійснював нагляд над тим, щоб всі права пана Марківа під час судового розгляду були дотримані. Ми і в подальшому під час оскарження рішення суду будемо забезпечувати консульську захист громадянина України Марківа", - заявила Зеленко.

За її словами, зараз адвокат Віталія Марківа буде готувати апеляцію.

"Процедура передбачає, що протягом 90 днів суд повинен надати аргументи з мотивацією (про винесене рішення - ред.) адвокату. За результатами аналізу мотивації адвокат може подати апеляцію протягом місяця. Апеляція буде подаватися в Апеляційний суд міста Мілан. Виходить, що оскарження рішення може бути і швидше. Все залежить від того, як надійде цей документ від суду", - додали в МЗС.

Нагадаємо, суд міста Павія в Італії виніс вирок колишньому військовослужбовцю Національної гвардії Віталію Маркиву, обвинуваченого в причетності до вбивства італійського фотографа Андреа Роккелли на Донбасі в 2014 році. Італійський суд засудив українця до 24 років в'язниці.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Віталій Марков був затриманий в Італії влітку 2017 року. 6 липня 2019 року в Італії почався судовий процес у справі Марківа, якого звинувачують у причетності до вбивств італійського фотографа Андреа Роккелли і російського перекладача Андрія Миронова. Також його звинувачують у спробі вбивства французького фоторепортера Вільяма Ругелона під час військових дій в Слов'янську (Донецька область).