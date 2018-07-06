В Італії розпочався суд у справі нацгвардійця Марківа

Нацгвардійця Марківа звинувачують у причетності до вбивства італійського фотографа та російського перекладача

У Павії на півночі Італії сьогодні, 6 липня, почався судовий процес у справі 29-річного бійця Національної гвардії України Віталія Марківа, якого обвинувачують у причетності до вбивств італійського фотографа Андреа Роккеллі та російського перекладача Андрія Миронова і в спробі убивства французького фоторепортера Вільяма Ругелона під час воєнних дій біля Слов’янська Донецької області. Про це повідомляє Радіо Свобода.

Як повідомляє кореспондент видання, на засіданні присутні сам Марків, його мати із чоловіком-італійцем, батьки й наречена Андреа Рокеллі.

За прогнозами захисника нацгвардійця, цього місяця відбудеться лише кілька засідань, потім процес продовжиться вже восени.

Як зазначається, потерпілою стороною на процесі виступають родина загиблого фотожурналіста з адвокатом Алессандрою Баллеріні, профспілкова Федерація італійської преси і регіональна Асоціація журналістів Ломбардії.

Повідомляється, що журналістів із камерами в залу суду наразі не пустили. Судді вирішують, які знімальні групи можуть бути допущені. Попередньо адвокати обох сторін не висловили заперечень щодо відеозйомок.

Нагадаємо, раніше міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що Україна надасть Італії всі необхідні документи у справі Марківа.

Також 8 березня 2018 року активісти української спільноти під стінами італійського парламенту в Римі вимагали чесного розслідування у справі арештованого нацгвардійця Віталія Марківа.

Віталій Марків із подвійним громадянством України й Італії 12 місяців перебуває під вартою у в’язниці в Мілані після того, як 30 червня 2017 року італійські правоохоронці арештували його в аеропорту Болоньї. Туди він із дружиною приїхав у відпустку до своєї матері, яка живе в області Марке.

Український військовий відкидає усі обвинувачення і заперечує свою причетність до загибелі Роккеллі й Миронова.