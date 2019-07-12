Зеленский поручил МИД и ГПУ заняться вопросом возвращения в Украину Маркива

Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)

Президент также поручил украинским дипломатам в Италии быть на постоянной связи с Маркивым

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Министерству иностранных дел (МИД) и Генеральной прокуратуре Украины (ГПУ) срочно заняться вопросом возвращения в Украину бывшего нацгвардейца Виталия Маркива. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу офиса главы государства.

Как сообщается, президент также поручил украинским дипломатам в Италии быть на постоянной связи с Маркивым.

"Прошу забыть о политических разногласиях между новой властью и неизмененными руководителями этих ведомств и приложить максимум усилий для выдачи Украине бывшего бойца батальона Нацгвардии имени Кульчицкого Виталия Маркива. К тому времени поручаю украинским дипломатам в Италии постоянно быть на связи с нашим ветераном", - заявил Владимир Зеленский.

Напомним, суд города Павия в Италии вынес приговор бывшему военнослужащему Национальной гвардии Виталию Маркиву, обвиняемого в причастности к убийству итальянского фотографа Андреа Роккелли на Донбассе в 2014 году. Итальянский суд приговорил украинца до 24 лет тюрьмы.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Виталий Марков был задержан в Италии летом 2017 года. 6 июля 2019 года в Италии начался судебный процесс по делу Маркива, которого обвиняют в причастности к убийствам итальянского фотографа Андреа Роккелли и российского переводчика Андрея Миронова. Также его обвиняют в попытке убийства французского фоторепортера Уильяма Ругелона во время военных действий в Славянске (Донецкая область).

Кроме того, в Министерстве иностранных дел Украины заявили, что будет продолжать консульско-правовую защиту украинского бывшего национального гвардейца Виталия Маркива. Также сейчас адвокат Маркива готовит апелляционную жалобу.