Зеленський доручив головам ОДА і мерам збільшити кількість автобусів та маршруток

Президент Володимир Зеленський доручив головам обласних держадмінстрацій і мерам збільшити кількість автобусів та маршруток. Про це він заявив у відеозверненні.

Президент закликає збільшити кількість громадського транспорту у населених пунктах.

"Головам ОДА і мерам поставлено завдання максимально збільшити кількість автобусів, тролейбусів, маршруток", - заявив він.

Нагадаємо, міська рада Ужгорода прийняла рішення про зупинку роботи громадського транспорту на час карантину через коронавірус в Україні.

Також у Львові на час карантину міська рада вирішила скасувати пільги на проїзд в громадському транспорті. Безкоштовний проїзд для пільгових категорій в громадському транспорті Львова буде скасований з 23 березня.

Напередодні пільги на безкоштовний проїзд в громадському транспорті скасували в Чернівцях.

РБК-Україна писало, що вчора в Києві в зв'язку з закриттям метро утворився транспортний колапс, люди штурмували автобуси, а поліція намагалася їх стримати. На деяких автобусних остановах утворилися черги в 100 метрів. Люди кажуть, щоб потрапити в автобус стояли 2-3 години.