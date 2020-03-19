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Тиснява і штурм автобусів на "Чернігівській": поліція Києва не пускає більше 10 осіб

Новини » Коронавірус     19.03.2020 - 09:38
Тиснява і штурм автобусів на "Чернігівській": поліція Києва не пускає більше 10 осіб
Фото: люди намагаються зайти в автобус (РБК-Україна)

Люди намагаються зайти в автобуси, не дивлячись на карантинні заходи

У Києві біля метро "Чернігівська" люди штурмують автобуси, а поліцейські намагаються не пускати в транспорт більше 10 осіб у зв'язку з карантинними заходами. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Як повідомив кореспондент видання, один автобус люди зупинили, перекривши йому дорогу, і почали заходити всередину. Люди штовхаються з поліцейськими.

Фото: люди намагаються зайти в автобус (РБК-Україна)

Крім того, в Києві утворилися великі черги до автобусів у зв'язку з карантинними заходами.

Фото: черги до автобусів у Києві (facebook.com/klimetin)

Нагадаємо, в Києві посилили карантин. Міський транспорт в Києві продовжить працювати, але введені обмеження на кількість пасажирів - не більш 10. Частотність рейсів при цьому збільшувати не планують. Як анонсувалося, за дотриманням цієї норми буде стежити поліція.

Крім того, в КМДА зазначили, що в транспорт не пускатимуть пасажирів без масок.

Також РБК-Україна писало, що Кабінет міністрів прийняв рішення закрити метро в Україні, в тому числі і в Києві, у зв'язку з коронавірусом.

Раніше Кабінет міністрів України ввів режим надзвичайної ситуації в Київській області через пандемію коронавірусу. До цього введення режиму НС схвалили в Київській обласній державній адміністрації.

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