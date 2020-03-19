Львів на час карантину скасовує пільги на міському транспорті

Фото: дезінфекція транспорту у Львові (city-adm.lviv.ua)

Сьогодні у Львові почали штрафувати перевізників

На час карантину в Україні міська рада Львова скасовує пільги на проїзд у громадському транспорті. Про це у Facebook повідомив депутат Ігор Зінкевич.

Повідомляється, що з 23 березня буде скасовано безкоштовний проїзд для пільгових категорій у громадському транспорті Львова до завершення карантину. При цьому зберігається обмеження на не більше 10 пасажирів, сьогодні поліція оштрафувала п'ятьох водіїв на 17 тис. гривень за порушення умов карантину.

За словами Зінкевича, у Львівській інфекційній лікарні перебувають 27 пацієнтів з підозрою на коронавірус.

Нагадаємо, раніше в Чернівцях скасували пільги на безкоштовний проїзд у громадському транспорті. Рішення прийнято для того, щоб обмежити число пенсіонерів у місцевих маршрутках і автобусах, оскільки вони є найбільш вразливими для коронавірусу.

Станом на 19 березня в Україні підтверджено 18 випадків зараження. Сьогодні коронавірус виявили в Житомирі та Києві, заражених ізольовано, їм надається відповідна медична допомога.