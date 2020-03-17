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У Чернівцях скасували пільги на безкоштовний проїзд в громадському транспорті

Новини » Коронавірус     17.03.2020 - 19:47
У Чернівцях скасували пільги на безкоштовний проїзд в громадському транспорті
Ілюстративне фото (dpsu.gov.ua)

Пільговий проїзд у тролейбусах та маршрутках буде відновлено після стабілізації епідемічної ситуації

У Чернівцях тимчасово скасували пільги на безкоштовний проїзд в громадському транспорті, щоб пенсіонери залишались вдома, бо вони є найбільш уразливими для коронавірусу COVID-19. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу міської ради.

Зазначається, що до стабілізації епідемічної ситуації у Чернівцях призупинено надання пільг на безкоштовний проїзд, таке рішення 17 березня на сесії підтримали 26 депутатів міської ради.

"Це вимушений обмежувальний захід, який спонукатиме людей похилого віку, які є групою ризику і найбільш уразливі до коронавірусу менше пересуватися містом, залишатися дома. Пільговий проїзд у тролейбусах та маршрутках буде відновлено після стабілізації епідемічної ситуації", - каже міський голова Чернівців Олексій Каспрук.

Нагадаємо, у Чернівецькій обласній лікарні померла жінка, яка перебувала на стаціонарному лікуванні з підозрою на коронавірус. Жінка померла внаслідок важкої супутньої неврологічної патології, не пов'язаної з проявами коронавірусної інфекції. Напередодні у жінки взяли аналізи на наявність COVID-19, результати очікуємо найближчим часом.

Як повідомляло РБК-Україна, президент Володимир Зеленський повідомив, що в Україні було опрацьовано 79 підозр на коронавірусну інфекцію.

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