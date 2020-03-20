Зеленский поручил главам ОГА и мэрам увеличить количество автобусов и маршруток

Президент Владимир Зеленский поручил главам областных госадминстраций и мэрам увеличить количество автобусов и маршруток. Об этом он заявил в видеообращении.

Президент призывает увеличить количество общественного транспорта в населенных пунктах.

"Главам ОГА и мэрам поставлена задача максимально увеличить количество автобусов, троллейбусов, маршруток", - заявил он.

Напомним, городской совет Ужгорода принял решение об остановке работы общественного транспорта на время карантина из-за коронавируса в Украине.

Также во Львове на время карантина городской совет решил отменить льготы на проезд в общественном транспорте. Бесплатный проезд для льготных категорий в общественном транспорте Львова будет отменен с 23 марта.

Накануне льготы на бесплатный проезд в общественном транспорте отменили в Черновцах.

РБК-Украина писало, что вчера в Киеве в связи с закрытием метро образовался транспортный колапс, люди штурмировали автобуси, а полиция пыталась их сдержать. На некоторых автобусных остановах образовались очереди в 100 метров. Люди говорят, чтобы попасть в автобус стояли 2-3 часа.