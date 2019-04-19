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Зеленський і Порошенко стали на коліна

Новини » Вибори 2019    19.04.2019 - 19:45
Зеленський і Порошенко стали на коліна
Фото: Порошенко і Зеленський встали на коліна під час дебатів (скрін з відео)

Володимир Зеленський і Петро Порошенко стали на коліна під час дебатів

Кандидати в президенти Володимир Зеленський і Петро Порошенко стали на коліна під час дебатів на НСК "Олімпійський". Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Зеленський, відповідаючи на питання Порошенка, закликав його стати на коліна.

"Я готовий стати на коліна перед кожною матір'ю, яка не дочекалася свого сина з фронту. Я готовий стати на коліна перед кожною дитиною, яка не дочекалась свого батька. Я готовий зараз стати на коліна перед кожною жінкою, яка не дочекалася свого батька. І вас запрошую", - сказав Зеленський.

Після своїх слів Зеленський став на коліна перед "Олімпійським". Порошенко також став на коліна, повернувшись обличчям до глядачів і поцілував прапор України.

Нагадаємо, Порошенко під час дебатів перейшов на сцену Володимира Зеленського. План дебатів передбачав виступ кандидатів на різних сценах.

Зеленський під час дебатів заявив, що Порошенко запросив його зустрітися на Банковій. Крім того, за словами Зеленського, олігарх Ігор Коломойський буде нести відповідальність у разі порушення закону.

 

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