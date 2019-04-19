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Зеленский и Порошенко встали на колени

Новости » Выборы 2019    19.04.2019 - 19:45
Зеленский и Порошенко встали на колени
Фото: Порошенко и Зеленский встали на колени во время дебатов (скрин с видео)

Владимир Зеленский и Петр Порошенко встали на колени во время дебатов

Кандидаты в президенты Владимир Зеленский и Петр Порошенко встали на колени во время дебатов на НСК "Олимпийский". Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Зеленский, отвечая на вопрос Порошенко, призвал его встать на колени.

"Я готов встать на колени перед каждой матерью, которая не дождалась своего сына с фронта. Я готов стать на колени перед каждым ребенком, который не дождался своего отца. Я готов сейчас встать на колени перед каждой женщиной, которая не дождалась своего отца. И вас приглашаю", - сказал Зеленский.

После своих слов Зеленский встал на колени перед "Олимпийским". Порошенко также встал на колени, повернувшись лицом к зрителям и поцеловал флаг Украины.

Напомним, Порошенко во время дебатов перешел на сцену Владимира Зеленского. План дебатов предусматривал выступление кандидатов на разных сценах.

Зеленский во время дебатов заявил, что Порошенко приглашал его встретиться на Банковой. Кроме того, по словам Зеленского, олигарх Игорь Коломойский будет нести ответственность в случае нарушения закона.

 

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