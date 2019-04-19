Зеленський заявив, що зустрічався з Порошенком на Банковій

Фото: Петро Порошенко та Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Вони зустрічалися до дебатів

Кандидат на пост президента України Володимир Зеленський заявив, що чинний президент України Петро Порошенко запросив його зустрітися на Банковій. Про це під час дебатів на "Олімпійському" заявив кандидат Володимир Зеленський, передає кореспондент РБК-Україна.

Зазначимо, дебати між Зеленським і Порошенко вже стартували.

"Я не політик, я простий чоловік, який прийшов зламати систему. Пам'ятаєте, я вам хочу нагадати момент, коли ви мене запросили на Банкову. Я приїхав на Банкову, а ви мені сказали: "Вова, навіщо тобі це треба? Це дуже складно. Ти не будеш бачити своїх дітей. Не будеш бачити дружину, будеш менше заробляти. Одне питання, навіщо ви все туди лізете?", - заявив Зеленський.

Додамо, дебати проходять у такому ж форматі, як повинні були б відбутися на "Суспільному". Модератори дебатів - голова правління "Громадського радіо", ведучий Андрій Куликов і телеведуча ICTV Олена Фроляк. За підсумками жеребкування, дебати почала команда Володимира Зеленського.

Нагадаємо, раніше представник Зеленського Сергій Кальченко заявив, що кандидат обмежиться заходом на НСК не буде брати участь у теледебатах на "Суспільному". До цього Центральна виборча комісія пішла йому на зустріч і перенесла теледебати на 21:00.