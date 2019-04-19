Порошенко перейшов на сцену Зеленського

Фото: дебати на НСК (Віталій Носач/РБК-Україна)

На НСК почалися дебати

Петро Порошенко під час дебатів на НСК "Олімпійський" перейшов на сцену Володимира Зеленського. Про це повідомляє РБК-Україна.

Відзначимо, що план дебатів передбачав виступ кандидатів на різних сценах. Коли президент піднявся на сцену до Зеленському, вони потиснули руки.

Першим на дебатах в результаті жеребкування почав Зеленський.

Нагадаємо, поліція Києва закликає штаби кандидатів у президенти України Петра Порошенка і Володимира Зеленського не змінювати формат дебатів на НСК "Олімпійський". За словами глави поліції Києва Андрія Крищенка, зміна формату дебатів приведе до істотного зниження рівня безпеки на НСК "Олімпійський".

Додамо, формат національних дебатів передбачає 36 хвилин на політичну дискусію і по 5 хвилин на вступне слово і заключне виступ кожного з кандидатів.

Трансляція зі стадіону закінчиться о 20:00, після чого продовжиться ефір вже зі студії "Суспільного" за участю спікера Верховної ради Андрія Парубія. Дебати в студії почнуться в 21:00, але о 20:40 вийде матеріал, який вітатиме приїзд кандидатів. Теледебати буде модерувати Мирослава Барчук.