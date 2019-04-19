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Коломойський буде нести відповідальність у разі порушення закону, - Зеленський

Новини » Вибори 2019    19.04.2019 - 19:48
Коломойський буде нести відповідальність у разі порушення закону, - Зеленський
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

За словами Зеленського, суд буде вирішувати чи садити Коломойського чи ні

Олігарх Ігор Коломойський буде нести відповідальність у випадку порушення закону. Про це під час дебатів на Олімпійському заявив кандидат Володимир Зеленський, передає кореспондент РБК-Україна.

Зазначимо, на "Олімпійському" тривають дебати Зеленського і Порошенко.

"З приводу Коломойського скажу, що всі люди, які порушують закон: Свинарчуки-Гладковскі, і якщо потім серед них буде Коломойський - всі сядуть за ґрати. Але сядуть не за два тижні. Це не обіцяти зараз. Це справа суду. Вони сядуть тоді, коли порушать закон", - заявив Зеленський.

РБК-Україна повідомляло, що Володимир Зеленський і Петро Порошенко встали на коліна під час дебатів на НСК "Олімпійський".

"Я готовий стати на коліна перед кожною матір'ю, яка не дочекалася свого сина з фронту. Я готовий стати на коліна перед кожною дитиною, який не дочекався свого батька. Я готовий зараз стати на коліна перед кожною жінкою, яка не дочекалася свого батька. І вас запрошую", - сказав Зеленський.

Також в ході дебатів, Володимир Зеленський заявив, що чинний президент України Петро Порошенко запрошував його зустрітися на Банкову.

Додамо, дебати проходять у такому ж форматі, які повинні були б відбутися на "Суспільному". Модератори дебатів - голова правління "Громадського радіо", ведучий Андрій Куликов і телеведуча ICTV Олена Фроляк. За підсумками жеребкування, дебати почала команда Володимира Зеленського.

Дебати Порошенко і Зеленського: де і коли дивитися Зеленський і Порошенко стали на коліна
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