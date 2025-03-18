О чем договорились Трамп и Путин: версии Кремля и Белого дома

Телефонный разговор Дональда Трампа и Владимира Путина 18 марта был посвящен теме войны в Украине, в частности, вопросу временного прекращения огня. По итогам переговоров, которые длились более полутора часов, в Кремле и Белом доме сделали ряд заявлений.

О чем заявили в РФ и США после разговора президентов, – в материале РБК-Украина .

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Трамп о разговоре с Путиным

Президент США назвал свой сегодняшний разговор с кремлевским лидером "очень хорошим и продуктивным".

В сообщении на платформеTruthSocial Трамп рассказал, что договорился с Путиным о немедленном прекращении огня по энергетике и инфраструктуре.

"Мы договорились о немедленном прекращении огня по всей энергетической и инфраструктурной сфере, с пониманием того, что будем быстро работать над полным прекращением огня и, наконец, концом этой ужасной войны между Россией и Украиной", - написал глава Белого дома.

Дональд Трамп в очередной раз заявил, что война бы никогда не началась, будь он президентом США. Также он рассказал, что обсудил с главой РФ много элементов договора о мире и выразил надежду, что этот процесс удастся завершить "ради человечества".

"Было обсуждено много элементов мирного договора, в том числе тот факт, что тысячи солдат погибают, и президент Путин, и президент Зеленский хотели бы, чтобы это закончилось", - озвучил Трамп детали разговора.

Что говорят в Кремле

По итогам разговора Трампа и Путина в Кремле сообщили, что президенты обеих стран "подробно и откровенно обменялись мнениями по ситуации в Украине".

Как говорится в официальном заявлении на сайте лидера РФ, Владимир Путин выразил готовность к совместной с США проработке возможных путей урегулирования.

В то же время в Кремле подчеркивают "безусловную необходимость устранения первопричин кризиса" и обеспечение безопасности "законных интересов России".

Отмечается, что Путин согласился на взаимный отказ сторон конфликта от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры и сразу дал российским военным соответствующую команду.

Относительно инициативы по безопасности судоходства в Черном море стороны договорились начать переговоры по разработке соответствующего соглашения.

В то же время, лидер РФ выдвинул ряд требований, о которых говорил еще до разговора с Трампом.

В частности, в Кремле требуют на период перемирия:

"остановки принудительной мобилизации в Украине" и перевооружения ВСУ;

полного прекращения иностранной военной помощи и предоставления разведывательной информации Киеву;

обеспечение контроля прекращения огня на линии боевого соприкосновения.

Кроме того, в заявлении отмечается якобы "недоговороспособность киевского режима, который уже неоднократно саботировал и нарушал достигнутые договоренности".

Также в Кремле снова высказались о ситуации в Курской области, повторяя заявление российского диктатора о сдаче в плен украинских военных.

"Владимир Путин подтвердил, что российская сторона готова руководствоваться соображениями гуманитарного характера и в случае сдачи в плен гарантирует солдатам ВСУ жизнь и достойное обращение согласно российским законам и нормам международного права", - написано в итоговом заявлении на сайте президента РФ.

Российская сторона сообщила, что 19 марта состоится обмен пленными между РФ и Украиной в формате 175 на 175 человек. А также в качестве "жеста доброй воли" Россия передаст 23 тяжелораненых украинских военнослужащих.

Отмечается, что президенты будут и дальше поддерживать контакты. К тому же будут созданы российская и американская экспертные группы для "продолжения усилий по достижению украинского урегулирования в двустороннем режиме".

Среди других тем разговора было обсуждение ситуации на Ближнем Востоке и регионе Красного моря. В Кремле отмечают, что стороны предпримут совместные усилия по налаживанию взаимодействия в вопросах ядерного нераспространения и глобальной безопасности. Это, в свою очередь, будет способствовать оздоровлению общей атмосферы российско-американских отношений, считают в РФ.

"Один из положительных примеров - солидарное голосование в ООН по резолюции ув отношении украинского конфликта", - вспомнили в Кремле события на третью годовщину полномасштабного вторжения РФ, когда Штаты отказались голосовать в ООН за резолюцию с осуждением российской агрессии в Украине и предложили собственную версию документа.

Заявления Белого дома

В сообщении администрации президента США отмечается, что разговор Трампа и Путина был посвящен вопросу перемирия Украины и России.

В ходе переговоров "лидеры стран согласились с тем, что конфликт должен завершиться крепким миром" и согласовали первые шаги по прекращению огня.

"Лидеры договорились, что движение к миру начнется с энергетического и инфраструктурного прекращения огня, а также технических переговоров по имплементации морского прекращения огня в Черном море, полного прекращения огня и постоянного мира", - заявили в Белом доме и добавили, что такие переговоры начнутся немедленно.

У президента США отмечают, что оба лидера согласились, что будущее при улучшении двусторонних отношений между Соединенными Штатами и Россией имеет огромные преимущества.

"Это включает в себя огромные экономические соглашения и геополитическую стабильность после достижения мира", - сообщили в Вашингтоне.

Относительно темы Ближнего Востока на переговорах Трампа и Путина в Белом доме сообщили, что лидеры говорили об этом регионе в разрезе потенциального сотрудничества для предотвращения грядущих конфликтов.

Кроме того, Трамп и Путин высказались о необходимости остановить распространение стратегического оружия и договорились сотрудничать с другими странами по этому вопросу. Оба лидера поделились мнением, что Иран никогда не должен быть в состоянии уничтожить Израиль, отметили у президента США.

Главное о переговорах Трампа и Путина

Сегодня, 18 марта, президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с лидером РФ Владимиром Путиным.

Этим переговорам предшествовали встречи украинской и американской делегаций в Саудовской Аравии, а также визит спецпредставителя президента США Стива Виткоффа в Москву.

Стороны обсуждали идею США о 30-дневном перемирии, на которую Украина согласилась, при условии, что на тот же шаг пойдет РФ.

Со своей стороны в Кремле заявили, что согласятся на перемирие, но в то же время кремлевский диктатор Путин указал на определенные "нюансы", в частности, о поставках западного оружия Украине, проведении мобилизации в ВСУ, контроле над прекращением огня на период перемирия. Также он заявил, что украинские военные в Курской области должны сдаться в плен.

Высказывания Владимира Путина по поводу идеи перемирия американский президент назвал обнадеживающими, но неполными. Трамп выразил надежду, что в конце концов россияне согласятся на перемирие.

Глава Белого дома накануне разговора с главой Кремля также анонсировал, что темами для обсуждения 18 марта станут "земли", "электростанции" и "распределение активов". Как предполагали западные журналисты, на переговорах Трампа и Путина, вероятно, речь должна идти о контроле над оккупированной россиянами Запорожской АЭС.

Перед разговором Трамп заявлял, что "многие элементы" мирного соглашения по прекращению российско-украинской войны якобы "уже согласованы". Однако если РФ не согласится на перемирие, это будет "неутешительным моментом для мира", по мнению американского лидера.

В Белом доме также подчеркнули, что президент США готов ввести дополнительные санкции против РФ, если это "потребуется".

При подготовке материала использовались тексты официальных заявлений на сайте Кремля и Белого дома, публикация SkyNews.