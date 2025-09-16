ua en ru
Зеленский предупредил союзников: растягивать дипломатические шаги на месяцы уже нельзя

Вторник 16 сентября 2025 21:55
UA EN RU
Зеленский предупредил союзников: растягивать дипломатические шаги на месяцы уже нельзя Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (president.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Партнеры Украины иногда задерживали важные решения из-за скепсиса разведок. Но промедление в условиях современной войны недопустимо.

Как передает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью Sky News.

Глава государства обратил внимание, что во время полномасштабной войны РФ против Украины Киев несколько раз сигнализировал западным союзникам о том, что россияне не относятся к переговорам серьезно.

"Это было еще при администрации Байдена (Джо Байдена - ред.), а сейчас при администрации президента Трампа (президента США Дональда Трампа - ред.). Вопросы в некоторых медленных решениях, понимаете? То есть есть скепсис у разведок разных стран. Это не только о Соединенных Штатах, это и о Европе, и о Соединенных Штатах. И мы все доверяем друг другу, и наши разведки работают, казалось бы, очень тесно, но все равно есть определенный скепсис, и все очень тщательно много раз проверяется", - добавил Зеленский.

По его словам, когда такая информация проверяется долго, Украина теряет время на построение линии обороны. Сейчас войну ведут по-другому, в частности, из-за дронов, поэтому время терять нельзя.

"Поэтому решение нужно принимать быстрее: доверять Украине нужно сразу. Мы не подводим наших партнеров, и мы очень надеемся, что они нас не подведут; поэтому все это должно происходить быстрее. Политика меняется. Уже нельзя растягивать дипломатические шаги на месяцы, а то и годы. Это другая история. Можно сегодня позвонить по телефону, а не передавать письма на лошадях. Это другой век. И потому решение нужно принимать быстрее", - отметил он.

Заявления Трампа

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп несколько раз заявлял о том, что российский диктатор Владимир Путин якобы хочет завершить войну против Украины.

На этом фоне американский лидер неоднократно оттягивал решение о жестких санкциях против России. До сих пор американский лидер не ввел никаких новых мер против РФ.

Недавно Трамп заявил, что он готов к санкциям против России, но только если соответствующие решения примут и другие страны НАТО.

