Зеленський попередив союзників: розтягувати дипломатичні кроки на місяці вже не можна

Глава держави звернув увагу, що під час повномасштабної війни РФ проти України Київ кілька разів сигналізував західним союзникам про те, що росіяни не ставляться до переговорів серйозно.

"Це було ще за адміністрації Байдена (Джо Байдена - ред.), а зараз за адміністрації президента Трампа (президента США Дональда Трампа - ред.). Питання в деяких повільних рішеннях, розумієте? Тобто є скепсис у розвідок різних країн. Це не тільки про Сполучені Штати, це і про Європу, і про Сполучені Штати. І ми всі довіряємо одне одному, і наші розвідки працюють, здавалося б, дуже тісно, але все одно є певний скепсис, і все дуже ретельно багато разів перевіряється", - додав Зеленський.

За його словами, коли така інформація перевіряється довго, Україна втрачає час на побудову лінії оборони. Зараз війну ведуть по-іншому, зокрема, через дрони, тож час втрачати не можна.

"Тому рішення потрібно ухвалювати швидше: довіряти Україні потрібно одразу. Ми не підводимо наших партнерів, і ми дуже сподіваємося, що вони нас не підведуть; тому все це має відбуватися швидше. Політика змінюється. Уже не можна розтягувати дипломатичні кроки на місяці, а то й роки. Це інша історія. Можна сьогодні зателефонувати, а не передавати листи на конях. Це інше століття. І тому рішення потрібно ухвалювати швидше", - зазначив він.