Зеленский предупредил о риске для стран Европы с русскоязычным населением

Страны Европы с русскоязычным населением находятся в зоне риска. На них может напасть Россия.

Как передает РБК-Украина , об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время общения со СМИ.

По словам Зеленского, Россия хочет продолжить свое влияние на страны, которые были частью СССР. Речь об Украине, Молдове, Эстонии, Латвии и Литве. Также глава государства упомянул Словакию и Польшу.

"Когда речь идет о русскоязычном населении или населении, которое наполовину состоит из эстонцов и наполовину из россиян, если у вас есть длительная общая история, то тогда будут риски", - добавил он.

Президент напомнил, что когда россияне оккупировали Крым и восточную часть Донбасса, они говорили о "защите русскоязычного населения".

"Я думаю, что все эти страны будут иметь риски из-за российской политики, из-за их видения "русского мира", - уточнил он.