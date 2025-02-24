Зеленський попередив про ризик для країн Європи з російськомовним населенням
Країни Європи з російськомовним населенням перебувають у зоні ризику. На них може напасти Росія.
Як передає РБК-Україна, про це президент України Володимир Зеленський заявив під час спілкування зі ЗМІ.
За словами Зеленського, Росія хоче продовжити свій вплив на країни, які були частиною СРСР. Йдеться про Україну, Молдову, Естонію, Латвію та Литву. Також глава держави згадав Словаччину та Польщу.
"Коли йдеться про російськомовне населення або населення, яке наполовину складається з естонців і наполовину з росіян, якщо у вас є тривала спільна історія, то тоді будуть ризики", - додав він.
Президент нагадав, що коли росіяни окупували Крим і східну частину Донбасу, вони говорили про "захист російськомовного населення".
"Я думаю, що всі ці країни матимуть ризики через російську політику, через їхнє бачення "русского мира", - уточнив він.
Попередження Зеленського для Європи
Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявляв про те, що Україна має 110 бойових бригад, а Росія має близько 220.
При цьому, за словами глави української держави, у всіх країн Європи загалом є тільки 80 бойових бригад. І в разі, якщо Росія вирішить напасти, вона може окупувати "всю Європу".
Зеленський підкреслював, що Україна продовжує стримувати 1 мільйон російських окупантів.
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