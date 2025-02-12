Зеленский: без Украины Путин оккупирует всю Европу, она ничего не сможет сделать

Если российский диктатор Владимир Путин решит напасть на Европу, он сможет ее оккупировать. У европейских стран недостаточно солдат для сдерживания РФ.

Глава украинского государства отметил, что у России сейчас приблизительно 220 боевых бригад. В то же время у Украины - 110 боевых бригад, а у Европы - 80.

"Вы понимаете, что происходит? Без Украины Европа будет оккупирована. Без помощи США он постепенно съест нас, потому что мы в два раза меньше", - подчеркнул Зеленский.

Он напомнил, что атакующей стороне необходимо иметь в три раза больше боевых бригад. В таком случае ей удастся захватить территорию врага и победить. Поэтому для того, чтобы оккупировать Украину, Путину нужно не 220 бригад, а 330.

"В Европе их 80. Завтра, если он развернется и пойдет в Европу, он оккупирует всю Европу. Европа ничего не сможет сделать. Ничего. Это очень серьезно. То есть Украина не просто защищает себя. Украина сдерживает 1 миллион россиян. Мы сдерживаем 1 миллион войск РФ, просто сражаясь с ними. Если завтра Путин скажет: "Я к вам больше не пойду, я пошел в Европу". Что будет делать Европа?" - обратил внимание президент.