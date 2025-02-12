Зеленский: без Украины Путин оккупирует всю Европу, она ничего не сможет сделать
Если российский диктатор Владимир Путин решит напасть на Европу, он сможет ее оккупировать. У европейских стран недостаточно солдат для сдерживания РФ.
Как передает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью The Economist.
Глава украинского государства отметил, что у России сейчас приблизительно 220 боевых бригад. В то же время у Украины - 110 боевых бригад, а у Европы - 80.
"Вы понимаете, что происходит? Без Украины Европа будет оккупирована. Без помощи США он постепенно съест нас, потому что мы в два раза меньше", - подчеркнул Зеленский.
Он напомнил, что атакующей стороне необходимо иметь в три раза больше боевых бригад. В таком случае ей удастся захватить территорию врага и победить. Поэтому для того, чтобы оккупировать Украину, Путину нужно не 220 бригад, а 330.
"В Европе их 80. Завтра, если он развернется и пойдет в Европу, он оккупирует всю Европу. Европа ничего не сможет сделать. Ничего. Это очень серьезно. То есть Украина не просто защищает себя. Украина сдерживает 1 миллион россиян. Мы сдерживаем 1 миллион войск РФ, просто сражаясь с ними. Если завтра Путин скажет: "Я к вам больше не пойду, я пошел в Европу". Что будет делать Европа?" - обратил внимание президент.
Российская угроза для Европы
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский предупреждал о том, что Европа не сможет обеспечить для Украины гарантии безопасности без помощи США.
Такое заявление он сделал на фоне обсуждений вопроса отправки европейских миротворцев в Украину, чтобы они следили за прекращением огня, если Киев договорится об этом с Москвой.
При этом страны Европы могут оказаться под угрозой оккупации из-за того, что армия РФ имеет значительное превосходство в количестве бригад.
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