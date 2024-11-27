Зеленский пообещал завтра подписать закон о госбюджете-2025

По словам Зеленского, он провел совещание с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем, министром финансов Украины Сергеем Марченко и представителями Рады. В ходе совещания были обсуждены основные параметры госбюджета на следующий год, а также финансовую готовность и на декабрь, и на 2025 год.

"Договорились, что завтра я подпишу закон о государственном бюджете на следующий год - сразу после того, как закон поступит из Верховной Рады", - отметил президент.

Он заверил, что все финансовые потребности Украины на ближайшее время и следующий год гарантированы.